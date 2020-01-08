أبو على : "إحتفال المصري بالمئوية حق في رقبتى لبلدتي"

أكد رجل الأعمال كامل أبو على خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالغردقة بعد إنتهاء فاعلية حفل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"والذى نظمته مجموعة الباتروس بالتعاون مع الكاف أنه لا يفكر فى العودة مجددا لرئاسة النادى المصرى ويحترم مجلس إدارته الحالى ، وكل شيء له نهاية ولا يمكن العودة لرئاسة

النادي المصري أو أي نشاط رياضي آخر".

وأننى أركز فقط فى عملى بالمجال السياحى وكل شيء له وقته ويجب إحترام رغبتى ولا يمكن أن أتعدى على حقوق الآخرين

أما موضوع مئوية النادى المصرى العام الحالى فمن السهل تنظيم مباراة ودية عالمية

للنادي المصري إحتفالا بمئويته وهذا دين في رقبتي للنادي ولبلدي بورسعيد ، ومن الصعب أن تقام الإحتفالية بدون وجود ملعب يليق ينادينا العريق ، فكيف تحتفل بورسعيد بالمئوية في إستاد القاهرة أو الإسماعيلية ، وأتمنى حل أزمة إستاد المصري وإنشاء ملعب يسع هذا الإحتفال الكبير لناد يمثل مدينة بأكملها وأنا أقرأ بمسئولية بتنظيم المئوية فى إحتفالية لن تقل عن إحتفالية الكاف .