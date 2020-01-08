وادي دجلة يقتحم عالم التنس من بوابة العالمية

أبرمت مجموعة أندية وادى دجلة عقد شراكة مع منظمة “Inspire2Coach”، أكبر منظمة رياضية لتدريب التنس بالمملكة المتحدة و العالم، لتقديم أفضل وأحدث برامجها التدريبية للاعبي التنس المصري، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بتطوير و تنمية المدربين.
وعقدت أندية وادي دجلة مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء بحضور مارك تينانت، خبير التنس العالمي والمحاضر الدولي من قبل الاتحاد الدولي للتنس و بحضور ممثل الاتحاد المصري للتنس
تتضمن الشراكة، تقديم العديد من البرامج التدريبية لأكاديمية وادى دجلة للتنس، بهدف تأهيل لاعبي التنس تحت عشرة سنوات من قبل خبراء دوليين، كما تشمل تطبيقخطة واضحة المعالم لرفع مستوى المدربين، من قبل نخبة من المدربين المحترفين المعترف بهم دوليًا على مستوى إنجلترا والعالم.
وأكد طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضي التزام دجلة بمسؤولياتها تجاه تعزيز قطاع الرياضة المصري المتمثل في هذه الشراكة، وغيرها من البروتوكولات والمبادرات الي تدعم المدارس والأكاديميات المتخصصة التي تنشئها أندية وادى دجلة وتوليها اهتمامًا خاصًا، من أجل تنمية أجيال من الأبطال قادرة على المنافسة على أعلى المستويات.
كما تحدث حسن العروسي، الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة، عن القيمة التي ستضيفها منظمة Inspire2Coach إلى مجتمع التنس المصري، من خلال تطوير المدربين بشكل مستمر وتوحيد المناهج التدريبية للاعبين لقطاع تحت عشرة سنوات، لافتًا إلى سعي "وادي دجلة" إلى تعزيز مكانة الأندية كمجتمع الأبطال بتأهيل مزيد من القدرات الكفء، بدايةً من التدريب وصولًا إلى الاحتراف، للمنافسة في جميع البطولات الدولية والإقليمية والمحلية.
يعد هذا التعاون خطوة مهمة في تأهيل لاعبي "أندية وادى دجلة" للمشاركة في مزيد من البطولات وتمثيل مصر والنادي في البطولات المحلية والدولية. كما تقف الاتفاقية على احتياجات اللاعبين، لتحقيق الاستفادة القصوى من ملاعب التنس المتاحة بأندية وادى دجلة، كما تتضمن الشراكة تنسيق برامج التبادل الرياضي المختلفة بين الجانبين.
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