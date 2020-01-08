وادي دجلة يقتحم عالم التنس من بوابة العالمية

أبرمت مجموعة أندية وادى دجلة عقد شراكة مع منظمة “Inspire2Coach”، أكبر منظمة رياضية لتدريب التنس بالمملكة المتحدة و العالم، لتقديم أفضل وأحدث برامجها التدريبية للاعبي التنس المصري، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بتطوير و تنمية المدربين.

وعقدت أندية وادي دجلة مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء بحضور مارك تينانت، خبير التنس العالمي والمحاضر الدولي من قبل الاتحاد الدولي للتنس و بحضور ممثل الاتحاد المصري للتنس

تتضمن الشراكة، تقديم العديد من البرامج التدريبية لأكاديمية وادى دجلة للتنس، بهدف تأهيل لاعبي التنس تحت عشرة سنوات من قبل خبراء دوليين، كما تشمل تطبيق