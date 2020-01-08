الشرقاوي: بطولة البراعم بنادى الصيد هذا الموسم " شكل تاني"

اكد محمد الشرقاوى عضو مجلس ادارة نادى الصيد ومدير بطولة البراعم الودية التي سسيتضيفها النادى في المدة من 30 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل، بأن البطولة سوف تقوم هذا العام بشكل مختلف في ضوء الجوائز الممنوحة والتي تصل الى نصف مليون جنيه.

بجانب المتابعة الإعلامية من صحف ومواقع الكترونية وفضائيات بهدف احداث زخم يؤثر ايجابا على المشاركين

وتسويقهم محليا وافريقيا واوربيا.

وقال الشرقاوي تم التمهيد للبطولة في نسختها الخامسة عشر بشكل ناجح من خلال الاتصال بعدد من الكشافين المحليين والافارقة لمتابعة البطولة وتسويق البراعم وحضور عدد كبير من النجوم المصريين مثل حازم امام وميدو ومحمد زيدان وسيف زاهر وغيرهم، مشيرا الى أن الاندية سوف ترسل

لاعبيها في الفئات العمرية التي ستشارك في البطولة مواليد 2006 و7 و8 و9 و2010 مشددا على ان هذا الكم من المدربين والكشافين سوف يزيد من فرص التسويق للبراعم، وينعكس إيجابيا على محترفين بالخارج والذى سيكون له مردود ايجابي على المدى القصير والطويل على الكرة المصرية.

وقال مدير البطولة أن نادي الصيد إعتاد على اقامة هذه البطولة كل عام وهذه المرة الـ15،والتي افرزت من قبل لاعبين باتوا نجوما مثل رمضان صبحي ومحمود تريزيجيه ورامي ربيعة وأحمد ياسر ريان وغيرهم.