استعدادًا لطوكيو 2020.. أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر للسلاح إلي فرنسا للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولي بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد.

وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلي أولمبياد طوكيو حيث كان في وداعه فريق عمل روابط الرياضية.

أشار أبو القاسم إلي أنه يخوض

فترة إعداد كبيرة استعدادا للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأوليمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري سواء على علي مستوي التنظيم من استضافة للبطولات الكبيرة والعالمية وكان آخرها كأس العالم لسلاح الشيش للسيدات في القاهرة والفوز باستضافة بطولة العالم للمبارزة لعام 2021 ، أو علي مستوي النتائج والهيمنة علي الميداليات الأفريقية وتحقيق نتائج مميزة علي المستوي العالمي للكبار والشباب.

توجه أبو القاسم بالشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمها المتواصل للأبطال وإلي اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب و إلى عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح وإلي البنك الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش تأهل الي أولمبياد طوكيو لوجوده ضمن أفضل 16 منتخبا في التصنيف العالمي وبذلك أصبح أبو القاسم علي موعد مع المشاركة الثالثة في الأولمبياد بعد لندن والميدالية الفضية وأوليمبياد ريو.