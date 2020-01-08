منتخب ناشئات السلة يواصل الاستعداد للمونديال

يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة آنسات لكرة السلة بقيادة علي هاشم المدير الفني أول معسكراته استعدادا لكأس العالم تحت 17 سنة في رومانيا 2020.

ويخوض المنتخب معسكره لاختيار لاعبات القاهرة على صالة النادي الأهلي في الفترة من السبت 4 يناير وحتى الثلاثاء 7 يناير على فترتين صباحًا ومساءً

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، علي هاشم مديرا فنيا، عمرو عاصم مدربا،كريم إسماعيل مدربا، أسماء القبلاوي طبيبة، هالة حسام طبيبة إعداد نفسي، آلاء خالد وآلاء مصطفى إداريتان.

2020.ويخوض المنتخب معسكره لاختيار لاعبات القاهرة على صالة النادي الأهلي في الفترة من السبت 4 يناير وحتى الثلاثاء 7 يناير على فترتين صباحًا ومساءًويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، علي هاشم مديرا فنيا، عمرو عاصم مدربا،كريم إسماعيل مدربا، أسماء القبلاوي طبيبة، هالة حسام طبيبة إعداد نفسي، آلاء خالد وآلاء مصطفى إداريتان.

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