صفا : ٢١ لاعبًا في قائمة فراعنة اليد وفقًا لتعديلات الاتحاد الدولي

عادت فجر اليوم بعثة المنتخب الوطني لرجال كرة اليد إلي القاهرة قادمة من السويد عبر تركيا بعد أن أدت المعسكر الخارجي الدولي الثاني والأخير الذي تضمنه مباراتين مع منتخب السويد خسرهما المنتخب بنتيجة ٢٧/٢٨و ٢٤/٢٧ علي التوالي في إطار إستعداداته لبطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق الأربعاء المقبل في تونس بمشاركة ١٧ دولة والتي يتأهل الفائز بلقبها فقط إلي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو أواخر يوليو المقبل .

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية أن الإتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفي أدخل تعديلا علي القائمة الإفريقية خلال بطولة أمم إفريقيا المقبلة لتكون ٢١ لاعبا بدلا من ١٨ لاعبا في القائمة

السابقة .

وأضاف صفا أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأسباني روبيرتو جارسيا سيحتفظ بقائمة اللاعبين الحاليين للمنتخب دون إجراء أي تعديلات حسب ما كان مخططا له قبل السفر إلي معسكري صربيا والسويد حيث كان من المفترض أن يخرج ٣ لاعبين من القائمة الحالية ما لين ٨ إلي ١١ يناير وفقا للائحة ولكن بعد التعديل الأخير ستصبح جميع قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية ٢١ لاعبا .

Advertisements

من جانبه صرح علاء السيد أن المستوي الفني والبدني للاعبي المنتخب ظهر بشكل جيد خلال معسكري صربيا والسويد الذي تخلله ٤ مباريات ودية دولية

خلال تدريبات المنتخب مع صربيا والسويد موضحا أن حسابات الفوز والخسارة في المباريات الودية خاصة مع منتخبات كبيرة مثل صربيا والسويد ليس لها مكان في التقييم ولكن الأهم هو المستوي العام لشكل الفريق خطيا وبدنيا داخل الملعب .

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني باروندو ومساعداه هاني الفخراني وحسين زكي معسكرا مغلقا بدء من الغد وحتي موعد السفر إلي تونس يوم الثلاثاء المقبل لوضع الرتوش النهائية لخطته الفنية قبل خوض غمار منافسات أمم إفريقيا التي تبدأ منافساتها رسميا الأربعاء المقبل بينما يخوض المنتخب الوطني أولي مبارياته في المجموعة الأولي يوم الخميس المقبل والتي تضم منتخبات الكونغو الديموقراطية وغينيا وكينيا.

بينما تضم المجموعة الثانية في البطولة كل من أنجولا والجابون ونيجيريا وليبيا ، أما المجموعة الثالثة فتضم كل من تونس والكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر فيما تصم المجموعة الرابعة منتخبات المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا والسنغال.