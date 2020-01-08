صور.. لفتة إنسانية من فريق الزمالك تجاه الطفل يوسف مازن

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بجانب أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على مساندة الطفل الصغير يوسف

مازن الذي يعاني من مرض السرطان.

حيث حمل لاعبو الزمالك لافتة لصورة الطفل من أجل إيصالها له خاصة أن الطفل الذي يبلغ من

العمر ١٢ عام لم يستطع القدوم للنادي بسبب حالته الصحية.

ووعد لاعبو الفريق بزيارة الطفل في المستشفى في أقرب وقت ممكن من أجل دعمه ومساندته والتقط اللاعبين والجهاز الفني الصور التذكارية بعد انتهاء مران اليوم بجانب اللافته التى تحمل صورة الطفل.

Advertisements