الاتحاد الأفريقي يتمسك بإقامة مباراة الزمالك وزيسكو على استاد السلام

تمسك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، برفض نقل مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة بدلًا من استاد السلام . وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم رفضًا رسميًا من جانب الكاف بنقل مباراة الفريقين لاستاد القاهرة، لتقام في ستاد السلام بشكل نهائي . ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد بعد غدٍ الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حيث ستنطلق المباراة في التاسعة مساءً وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي .

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