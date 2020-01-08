مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني بث مباشر

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في إطار مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم . موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقناة الناقلة .. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضين فارس عوض و عبدالله الحربي . تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا .. Advertisements يتوقع أن يخوض الريال المباراة بتشكيل مكون من " تيبو كورتوا - مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش – رودريجو " سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش – رودريجو " تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال مدريد .. بينما يتوقع أن يخوض فالنسيا المباراة بتشكيل مكون من" ياسبر سيليسين - خوسيه جايا - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - دانيال فاس - فيران توريس - فرانسيس كوكولين - دانييل باريخو - كارلوس سولير - كيفن جاميرو - ماكسي جوميز ". مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

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