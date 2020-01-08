ماذا قال ليفربول بعد تتويج ماني على حساب صلاح ومحرز؟

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، لاعبه السنغالي ساديو ماني بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، خلال الحفل الذي أٌقيم بالأمس بمدينة الغردقة المصرية.

ونشر ليفربول عبر موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، لقطات للاعب السنغالي من مشواره مع الفريق خلال العام الماضي، مصحوبًا بعبارة : “ساديو ماني حصل على جائزة لاعب العام في أفريقيا”.

كما نشر الحساب الرسمي ذاته، قائمة بأسماء اللاعبين الفائزين بالجائزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث فاز لاعب الفريق وزميل ماني المصري محمد صلاح بالجائزة في عامي 2017 و2018، قبل أن يقتنص النجم السنغالي اللقب في .2019

وكان ماني نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول خلال العام الماضي، كما وصل مع منتخب بلاده السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا التي خسرها الفريق أمام نظيره الجزائري صفر 1/ .

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