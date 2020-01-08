رسميًا | الهلال يعلن تعاقده مع نجم التعاون بعقد طويل

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع مدالله العليان لاعب الفريق الأول بنادي التعاون، لمدة ثلاثة أعوام تبدأ إعتباراً من الموسم المقبل.

وذكر الهلال في بيان نشره في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء :”وقعت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل عقداً إحترافياً مع لاعب نادي التعاون مدالله العليان.”

وأضاف :”يمتد عقد الظهير مدالله العليان 24 – عاماً – لثلاثة أعوام، تبدأ إعتباراً من الموسم الرياضي المقبل.”

وقال العليان في مقطع فيديو نشره نادي الهلال أمس الثلاثاء :”اليوم تشرفت بالتوقيع لنادي الهلال لمدة ثلاث سنوات، أسأل الله التوفيق وبإذن الله سنوات مليئة بالإنجازات والبطولات.”

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