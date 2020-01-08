بث مباشرة | مشاهدة مباراة البحرين وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا

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لا تفوتك مشاهدة مباراة البحرين وتايلاند في قمة مباريات اليوم بكأس آسيا تحت 23 عامًا من خلال بث مباشر ولحظي على الخليج 365.
يستهل البلد المستضيف تايلاند مبارياته في كأس آسيا للمنتخب الأولمبية، أمام الضيف البحريني، في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة.
وتضم المجموعة رفقة المنتخبين المذكورين، المنتخب العراقي والمنتخب الأسترالي، والذي انتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي.
للتعرف على تفاصيل ما حدث بين العراق والبحرين من هنا
تايلاند 2-0 البحرين
ملعب تايلاند الوطني (راجامانجالا)
جارية حاليًا
البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشرة لمباراة البحرين وتايلاند
- أقيمت قبل المباراة حفل افتتاحي لبطولة كأس آسيا، ولكنه كان حفلاً متواضعًا بعض الشيء
- دخول اللاعبون أرضية الميدان
- عزف النشيد الوطني لكلا المنتخبين .. البحرين باللون الأحمر الكامل، بينما تايلاند ترتدي الزي الأزرق الداكن
- تشكيلة البحرين اليوم
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1″ صافرة البداية
- 2″ هجمة بحرينية أولى بعرضية أرضية يسارية يخرجها الدفاع التايلاندي
- 3″ تايلاند ترد بهجمة أخرى وتصويبة من داخل منطقة الجزاء ترتطم بدفاع البحرين
- 12″ جوووووووووووووول ⚽️ هدف تايلاندي أول بعد هفوة من دفاع البحرين الذي تغافل عن مهاجم تايلاند وبدوره وضع يمينية من داخل منطقة الجزاء في الشباك.
- 15″ المباراة هادئة للغاية تايلاند بعد التقدم بدأ في الاستحواذ على الكرة واللعب بهدوء
- 18″ أووووووه العارضة تنقذ البحرين بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجموعة تمريرات متبادلة انهت بكرة على العارضة
- 29″ ضرب دفاع البحرين من جديد وانفراد تايلاندي يتصدى له بكفاءة حارس الأحمر “عمار محمد”
- 33″ البحرين وكأنها تخوض المباراة بدون قلبي دفاع ولاعبي ارتكاز، اختراق أول وثاني وثالث ورابع من نفس المكان .. ماذا يحدث؟!
- 45″ دقيقتان وقت ضائع
- انتهاء الشوط الأول بتقدم تايلاند
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صافرة بداية الشوط الثاني ..
- 47″ جوووووووووووول ⚽️ هدف ساذج للغاية لاعب واحد يراوغ مدافعين ويصوب كرة في زاوية الحارس الضيقة ولكنها تدخل المرمى بسهولة
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