بث مباشرة | مشاهدة مباراة البحرين وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا

لا تفوتك مشاهدة مباراة البحرين وتايلاند في قمة مباريات اليوم بكأس آسيا تحت 23 عامًا من خلال بث مباشر ولحظي على الخليج 365.

يستهل البلد المستضيف تايلاند مبارياته في كأس آسيا للمنتخب الأولمبية، أمام الضيف البحريني، في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وتضم المجموعة رفقة المنتخبين المذكورين، المنتخب العراقي والمنتخب الأسترالي، والذي انتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي.

للتعرف على تفاصيل ما حدث بين العراق والبحرين من هنا

تايلاند 2-0 البحرين

ملعب تايلاند الوطني (راجامانجالا)

جارية حاليًا

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