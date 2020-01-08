انتهت مباراة افتتاح المجموعة الأولى لمنافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة طوكيو 2020، بتعادل المنتخب العراقي مع منتخب أستراليا بهدف في كل شبكة.
ولعب أسود الرافدين لقاءهم الأول، ضد المنتخب المرشح بقوة للتأهل من المجموعة، واستطاعوا الخروج بنقطة أمام الكانجارو، وهي بداية مشجعة لأبطال آسيا 2007.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ثم افتتحت أستراليا أهدافها بعد مرور ساعة من اللعب، من مخالفة حرة على حدود منطقة جزاء العراق.
وتكفل البديل “محمد قاسم” بتعديل النتيجة للعراق في الدقيقة 76 بعد تصويبة ضربت القائم ثم سكنت الشباك.
بتلك النتيجة حصد كل منتخب نقطة، في انتظار مباراة تايلاند ضد البحرين في حسابات ذات المجموعة،
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تستهل مشوارها في كأس آسيا تحت 23 عامًا بتعادل مع أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.