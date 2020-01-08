رياضة | تعديلات في تشكيلة الأهلي أمام بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات في تشكيلة الأهلي أمام بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على إجراء العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

وجاء تفكير فايلر في |جراء تغييرات على تشكيلة الأهلي بسبب الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق نتيجة للإصابات بالفترة الماضية.

Advertisements

ويدرس فايلر الاعتماد على كهربا لاعب الفريق الجديد في مركز الجناح الإيسر أمام بلاتينيوم الزيمبابوى وذلك لتعويض غياب رمضان صبحي.

ولا يزال فايلريفاضل بين مروان محسن وجونيور أجايى، فى مركز رأس الحربة الصريح، بعد استعادة مروان حساسية التهديف أمام إف سى مصر.

ويسعي الاهلي لتحقيق الفوز خارج الديار للوصول للنقطة التاسعة من اجل الحفاظ على آمال التأهل من دور المجموعات.