رياضة | صدمة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة الإسبانية اليوم فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بمواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني وفالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد سيفقد خدمات نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي تعرض للإصابة في العضلة شبه الغشائية في ساقه اليسرى مما سيدفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق للاستعانة بخدمات لوكا يوفيتش أو فينيسيوس جونيور.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يعاني من العقم الهجومي منذ بداية الموسم الحالي لكن هذه الأزمة ستُصبح كبيرة أمام فالنسيا بسبب غياب كريم بنزيما الذي يُعتبر هداف الفريق في جميع البطولات برصيد 16 هدفاً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بنزيما نجح في تسجيل 32% من أهداف ريال مدريد والبالغ عددها 50 هدفًا في الموسم الحالي مع العلم أن مباراة خيتافي شهدت إصابته بعد مشاركته في 2029 دقيقة أي بمعدل 90.17% من عدد الدقائق المتاحة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه لا يوجد أي لاعب يقترب من كريم بنزيما في قائمة هدافي الملكي ، حيث أن صاحب المركز الثاني هو البرازيلي رودريجو جويس والذي سجل 6 أهداف ثم يليه سيرجيو راموس قائد الفريق الذي سجل 5 أهداف لذلك فإن غياب النجم الفرنسي سيُؤثر سلباً على الفريق الملكي.