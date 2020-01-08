رياضة | ريال مدريد يحارب برشلونة على أهم صفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحارب برشلونة على أهم صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد للحرب مع برشلونة من خلال دخول سباق الحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وارتبط اسم مارتينيز بالانتقال إلى برشلونة بناء على رغبة ليونيل ميسي، وذلك لخلافة لويس سواريز، مهاجم النادي الكتالوني.

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد مدريد مهمت ببلاوتارو، من أجل تدعيم خط هجومه على الرغم من أن إنتر لا يرحب ببيع مهاجمه الأرجنتيني، إلا أن اللاعب يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 111 مليون يورو.

في الوقت نفسه يجري ممثلو لاوتارو محادثات مع مسؤولي إنتر من أجل تعديل عقد مارتينيز، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق الإيطالي.