رياضة | تشكيل ريال مدريد وفالنسيا المتوقع في كأس السوبر الإسباني اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد وفالنسيا المتوقع في كأس السوبر الإسباني اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تشكيل كلا من ريال مدريد وفالنسيا المتوقع اليوم في منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسباني والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المُشعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وستقام مباراة فالنسيا وريال مدريد اليوم في التاسعة مساءًًً بتوقيت مصر وستذاع على فضائية KSA Sports 1 HD.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإسباني بنظامها الجديد في الفترة من 8 حتى 12 يناير الحالي بمشاركة 4 أندية وهي : ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وستقام مبارياتها على ملعب الجوهرة المُشعة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعاني من غيابات كثيرة، حيث يغيب كلا من المدافع البرازيلي مارسيلو والثنائي الهجومي كريم بنزيما وجاريث بيل بالإضافة إلى استمرار غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد.

وعلى الجانب الآخر، من المقرر أن يغيب نجم فالنسيا الأبرز رودريجو مورينو بسبب الإصابة لتتاح الفرصة أمام النجم الوافد هذا الموسم ماكسي جوميز الذي لم يترك بصمة كبيرة مع خفافيش فالنسيا حتى الآن.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد مواجهة فالنسيا بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: كورتوا

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الدفاع: كارفاخال وفاران وراموس وميندي

خط الوسط: كاسميرو وفالفيردي، وكروس

الهجوم: فينيسيوس ورودريجو ويوفيتش

أما فالنسيا فمن المتوقع أن يخوض مواجهة ريال مدريد بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: دومينيك

الدفاع: فاس وجابرييل وجاراي وجايا

خط الوسط: باريخو وكوندوجبيا وسولير وتشيريتشيف

الهجوم : جوميز وجاميرو