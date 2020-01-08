رياضة | آرسنال ينسحب من السباق مع توتنهام على نجم أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال ينسحب من السباق مع توتنهام على نجم أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت التقارير أن أرسنال لن يسعى إلى إبرام صفقة مع توماس ليمار جناح اتليتيكو مدريد مع منافسه توتنهام هوتسبر الذي يحتل المركز الأول الآن.

اقترب فريق الجانرز من توقيع ليمار في يوم النقل النهائي في عام 2017 ، لكنه انتقل منذ ذلك الحين إلى أتليتكو مدريد ، حيث كافح لإحداث تأثير.

وفقا لصحيفة ديلي ميل ، ارسنال يشعر أن لديهم بالفعل خيارات كافية في الهجوم وهذا يفتح المجال أمام توتنهام لاتخاذ نهج لفرنسا الدولي.

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ويضيف التقرير أن أتلتيكو يطلب رسم قرض بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني ليأخذ ليمار حتى نهاية الموسم ، مع شرط شراء بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني يمكن تفعيله في الصيف.

حقق توماس ليمار 15 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن ، ولم يسجل أي أهداف ، لكنه أعجب بفريق موناكو الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017 .

توتنهام يحتاج إلى المهاجمين مؤخرًا بسبب إصابة سون هيونج مين وإصابة هاري كين.