رياضة | نجم جديد يخطط للهروب إلى ليفربول

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يخطط جرانيت تشاكا نجم أرسنال للهروب من ناديه تحت قيادة مايكل أرتيتا من أجل الانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية أن ليفربول سيكون وجهة تشاكا للهروب من جحيم أرسنال بعدما ألمح إلى رغبته في عدم البقاء تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا لأنه لا يشارك بشكل أساسي في الباريات.

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وأوضحت أنه حال انتقال تشاكا إلى ليفربول سيزيد من قوة الوسط مع هيندرسون وفابينيو لامتلاكه قدرات التصويب بعيد المدى بخلاف المجموعة الحالية التي تعتمد على فكرة التمرير فقط.