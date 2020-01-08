رياضة | تيسيرات مالية للعضويات المجمعة في الأهلي.. والمقدم 25% فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيسيرات مالية للعضويات المجمعة في الأهلي.. والمقدم 25% فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة الأهلى تقديم عروض ميسرة وبامتيازات مالية كبيرة للعاملين بالمؤسسات والشركات الكبرى الراغبين في الحصول على عضوية النادي والانضمام لأسرته الكبيرة، وذلك من خلال نظام يتيح الفرصة أمام العاملين بتلك الشركات والمؤسسات في اكتساب عضوية النادي الرئيسية أو عضوية أحد فروعه.

واعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الأخير قرار العروض المجمعة للمؤسسات والهيئات والبنوك للحصول على عضوية النادي، وذلك من خلال تسديد 25٪ من قيمة العضوية مقدمًا بدلا من 40٪، على أن تكون الفائدة السنوية الخاصة بتقسيط المبلغ المتبقي من قيمة العضوية العاملة أو عضويات فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس بنسبة 8٪ بدلا من 10٪، ويكون تقسيط باقي المبلغ على خمس سنوات، بدلا من أربع سنوات كما كان في السابق.

جاء قرار المجلس باعتماد عروض العضويات المجمعة للمؤسسات والهيئات والبنوك بأقساط أكثر تيسيرًا وبفائدة أقل خلال الفترة الحالية وحتى 31 مارس، قبل تفعيل زيادة العضويات اعتبارًا من أول أبريل المقبل، حيث تزيد قيمة العضوية العامة بالنسبة للمؤهل العالي من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وفرع التجمع من 200 إلى 250 ألف جنيه. أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فتصل قيمة العضوية العامة إلى مليون جنيه لجميع الفروع بدلا من 600 الف جنيه ، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.