رياضة | مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها السبت المقبل، ستكون صعبةلكن خبرات لاعبي الأهلي قادرة على تحقيق نتيجة جيدة .

وأشار قمصان إلى أن صعوبة المباراة تكمن في انها الأمل الأخير لبطل زيمبابوي من أجل المنافسة على حجز تذكرة التأهل للدور التالي في دوري ابطال إفريقيا ،خاصة أن جميع الفرق تمتلك حظوظ الصعود لكن خبرات وقدرات لاعبي الأهلي قادرة على حسم اللقاء.

وأضاف قمصان أن المنافسة قوية في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا حيث تضم العديد من الفرق أصحاب الخبرات والمستوى المتميز والتي سبق لها تحقيق اللقب من قبل وهو ما يزيد من إصرار الجهاز الفني ولاعبي الأهلي علي تحقيق التتويج باللقب وتحقيق طموحات الجماهير.

وأكد قمصان أن هزيمة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي على أرضه من النجم الساحلي التونسي لاتعني أنه فريق ضعيف خاصة أن النتيجة كانت عكس سير المباراة ،مؤكدا أن الأهلي سيخوض اللقاء كعادته من أجل النقاط الثلاث.

وقال مدرب الأهلي إن الجهاز الفني يمتلك كافة المعلومات عن فريق بلاتينيوم لاسيما التغييرات التي تمت على مستوى الفريق أو الجهاز الفني بجانب مشاهدة بعض المباريات الخاصة به ، وهناك رؤية شاملة عن المنافس وعن طريقة اللعب التي سيخوض بها الأهلي المباراة.

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وأوضح قمصان أن الإصابات التي تعرض لها أكثر من لاعب في الأهلي قدرية ،كما ان رينيه فايلر المدير الفني للفريق نجح في التعامل معها بشكل مثالي من خلال تجهيز كل اللاعبين وهذا ما ظهر بشكل واضح خلال المباريات السابقة خاصة في بطولة الدوري ،مشيرا إلى أن فايلر في جميع اللاعبين ولا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل وهو ما يمنح الفريق قوة إضافية من خلال المنافسة بين جميع اللاعبين على المشاركة في المباريات.

وأكد قمصان أن المشاركة في البطولات الإفريقية تجعلك تتعامل مع كافة الظروف سواء ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة أو سقوط الأمطار وسوء أرضية الملاعب وخوض المنافسين المباريات بحضور جماهيري غفير، مشيرا إلى أن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين سواء على صعيد الخبرات أو المستوى الفني بجانب وجود جهاز فني يضيف لمنظومة الكرة بالنادي من أجل الصعود لمنصات التتويج.

وتحدث قمصان عن تحقيق الأهلي للعلامة الكاملة في بطولة الدوري من خلال تحقيق الفوز في عشر مباريات متتالية منذ بداية هذا الموسم موضحا أنه يمنح اللاعبين مزيدا من الثقة ويزيد دوافع التحدي والطموح نحو استمرار مسلسل الانتصارات خاصة أن الفوز في كل مباراة هو الهدف الدائم للنادي الأهلي ولاعبيه وجهازه الفني.

وتطرق مدرب الأهلي للحديث عن ضغط المباريات وخوض مباراة كل ثلاثة أيام مؤكدا أنه بات أمرا واقعاً والجهاز الفني يتعامل معه بالطريقة التي تحافظ على جميع اللاعبين مع تحقيق الهدف الأساسي وهو الانتصارات.

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني والطبي فضلا عدم ضم حسين الشحات لرحلة زيمبابوي من أجل منحه مزيدا من الراحة ليتعافى من الإصابة التي عانى منها مؤخراً مؤكدا أن مروان محسن انضم لقائمة الفريق بعد الاطمئنان على حالته، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها تعافيه وجاهزيته للمباراة المقبلة، موضحا أن وجوده مكسب كبير ويمنح الجهاز الفني خيارات عديدة في الجانب الهجومي لاسيما في ضوء تألقه في اللقاء الأخير أمام إف سي مصر وإحرازه هدفين.