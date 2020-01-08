رياضة | غموض مشاركة حسين الشحات مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غموض مشاركة حسين الشحات مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن الجهاز الفني فضل منح حسين الشحات الراحة اللازمة وعدم اصطحابه خلال رحلة الفريق إلى زيمبابوي خوفا من تفاقم الإصابة.

وأضاف طبيب الأهلي أن حسين الشحات يعانى من آلام في العضلة الضامة تسببت في غيابه عن مباراتي الأهلي الأخيرتين أمام مصر المقاصة واف سي مصر في الدوري.

وأشار طبيب الأهلى إلى ان اللاعب سوف يخضع لاختبار طبى فور عودة البعثة للقاهرة للوقوف على حالته ومدى تحسنها لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة طنطا المقرر لها الاربعاء القادم في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري.

وكانت بعثة الأهلى قد غادرت القاهرة فجر اليوم فى طريقها إلى زيمبابوى في رحلة تستغرق ما يقرب 12ساعة تتخلها ساعتين ترانزيت فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وذلك استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا .