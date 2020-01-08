رياضة | تحذير شديد اللهجة من طبيب الأهلي للاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير شديد اللهجة من طبيب الأهلي للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد محمود ، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على اللاعبين بضرورة تناول أدوية الملاريا بصفة منتظمة حرصا على سلامتهم .وقال طبيب الاهلى إنه وجه العديد من التحذيرات الطبية للاعبى الفريق بضرورة الانتباه والحرص على تناول أدوية الملاريا يوميا وبصفة منتظمة حرصا على عدم إصابتهم.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت الي هراري عاصمة زيمبابوي اليوم الأربعاء بعد رحلة استغرقت ما يقرب 12ساعة تتخلها ساعتين ترانزيت فى العاصمة الاثيوبية اديس أبابا .

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة امام فريق بلاتينوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات فى دوري ابطال إفريقيا.

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