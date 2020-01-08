رياضة | بعثة الأهلي تصل زيمبابوي استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تصل زيمبابوي استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة هراري عاصمة زيمبابوي بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم ستارز المقرر لها 11 يناير في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.وشهدت الرحلة البقاء ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي لمده ساعتين قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي.

وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التي وصلت إلى زيمبابوي هم محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ،محمود عبدالمنعم كهربا.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.