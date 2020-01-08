رياضة | ريال مدريد يدخل سباق الحصول على نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يدخل سباق الحصول على نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الأربعاء، عن نية نادي ريال مدريد الإسباني، الدخول في سباق التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بعدما شهد مستواه تألقا وتطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

لاوتارو مارتينيز يعد هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها برشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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ودخول ريال مدريد في الصفقة سيزيد من المنافسة على اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، خاصة وأنه من أبرز مهاجمي أوروبا في الوقت الحالي.

ويملك مارتينيز شرطا جزائيا في عقده يبلغ 111 مليون يورو للأندية خارج الدوري الإيطالي.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يعمل في الوقت الحالي على تجديد عقد لاوتارو مارتينيز، من خلال التواصل مع وكلائه حتى يتصدى لمحاولات الأندية الراغبة في التعاقد مع الأرجنتيني.