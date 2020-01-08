رياضة | نتائج التصويت الكاملة لماني وصلاح ومحرز في جوائز الأفضل بـ2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج التصويت الكاملة لماني وصلاح ومحرز في جوائز الأفضل بـ2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تفاصيل عملية التصويت لاختيار ألإضل لاعب داخل القارة لعام 2019 في الحفل الذي شهدته مدينة الغردقة يوم أمس.

ونجح السنغالي ساديو ماني في الفوز بالجائزة بعد التفوق على صلاح ومحرز حيث حصل ماني على 477 صوتاً مقابل 325 لمحمد صلاح و267 للجزائري محرز.

وجاءت اختيارات أفضل لاعب في إفريقيا كالتالي:

الجزائر: مدرب المنتخب (3 محرز، 2 ماني، 1 صلاح) ولم يصوت قائد المنتخب.

أنجولا: مدرب المنتخب(3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، قائد المنتخب: (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).

بنين: لم يصوت مدرب المنتخب، قائد المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).

بتسوانا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

بوركينا فاسو: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)

بوروندي: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)

الكاميرون: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)

كاب فيردي: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)

إفريقيا الوسطى: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)

تشاد: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)

جزر القمر: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)

الكونغو الديمقراطية: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).

الكونغو برازفيل: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)

كوت ديفوار: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد نفس الأصوات.

جيبوتي: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

مصر: مدرب المنتخب(3 صلاح، 2 محرز، 1 ماني)، القائد نفس الأصوات.

غينيا الاستوائية: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).

إريتريا: مدرب المنتخب (3 صلاح، 2 ماني، 1 محرز)، القائد (3 صلاح، 2 محرز، 1 ماني).

إي سواتيني: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

إثيوبيا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

الجابون: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

جامبيا: لم تصوت سواء كمدرب أو قائد منتخب.

غانا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

غينيا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد لم يصوت.

غينيا بيساو: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

Advertisements

كينيا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).

ليسوتو: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

ليبيريا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

ليبيا: مدرب المنتخب (3 صلاح، 2 ماني، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

مدغشقر: لم تصوت كمدرب أو قائد للمنتخب.

مالاوي: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

مالي: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد لم يصوت.

موريتانيا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

موريشيوس: لم تصوت كمدرب أو قائد للمنتخب.

المغرب: مدرب المنتخب (ماني 3، صلاح 2، محرز 1)، القائد (3 محرز، 2 ماني، 1 صلاح).

ناميبيا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

النيجر: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

نيجيريا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

رواندا: مدرب المنتخب (ماني 3، صلاح 2، محرز 1)، القائد نفس الأصوات.

ساو تومي وبرانسيبي: مدرب المنتخب لم يصوت، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).

السنغال: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

سيشل: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

سيراليون: مدرب المنتخب (3 صلاح، 2 ماني، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).

الصومال: مدرب المنتخب (3 محرز، 2 ماني، 1 صلاح)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

جنوب إفريقيا: مدرب المنتخب ( 3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

جنوب السودان: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

السودان: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد نفس الأصوات.

تنزانيا: مدرب المنتخب (3 صلاح، 2 ماني، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).

توجو: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد نفس الأصوات.

تونس: مدرب المنتخب (3 صلاح، 2 محرز، 1 ماني، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

أوغندا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز،1 صلاح)، القائد (3 محرز، 2 ماني، 1 صلاح).

زامبيا: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

زيمبابوي: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).