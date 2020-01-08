رياضة | مكالمة حسام حسن تقرب نجم الأهلي من سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة حسام حسن تقرب نجم الأهلي من سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب صلاح محسن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وخرج صلاح محسن مهاجم الأهلي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني منذ عودته من المنتخب الأوليمبي عقب التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي اقترب من الانتقال إلى نادي سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

ووافق صلاح محسن على اللعب لفريق سموحة في الفترة القادمة خاصة بعد مكالمة حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري مع مهاجم الأهلي والتأكيد على مشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الفترة القادمة لاستعادة مستواه الفني من جديد وحجز مكانه في تشكيل المنتخب الأوليمبي قبل أولمبياد طوكيو.