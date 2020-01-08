رياضة | تعرف على رادار الأهلي في الصفقات الشتوية.. ولائحة الاستبدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على رادار الأهلي في الصفقات الشتوية.. ولائحة الاستبدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو كرة القدم المصرية موسم الانتقالات الشتوية الجاري ومتابعة لكل جديد في ملف الصفقات في الميركاتو الشتوي .

وأبرم النادي الأهلي صفقة واحدة حتى الآن بضم محمود عبدالمنعم "كهربا" ويتبقى بقائمته مكان واحد شاغر فيما لم يعقد الزمالك أي صفقات حتى الآن في قائمته التي لا تسع إلا مكانا واحدا متبقيا .

في الوقت نفسه خرج على الساحة مطالب بعدد من الأندية لفتح باب الاستبدال وهو ما قد يقلب سوق الميركاتو الشتوي رأسا على عقب رغم تمسك اتحاد الكرة برفض ذلك المقترح .

ويتناول الإعلامي فيصل زيدان خلال برنامجه "وان تاتش" على اليوتيوب هذه القضايا وغيرها من الكواليس الرياضية عبر الفيديو التالي :-