اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش استون فيلا هدف تريزيجيه

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يستعد فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي وتريزيجيه الثنائي المصري لمواجهة ليستر سيتي مساء الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير وذلك في نصف نهائي البطولة.

ليستر سيتي يواجه أستون فيلا مدعما بعاملي الأرض والجمهور ، لذا يسعى ليستر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، فيما يسعى أستون فيلا لتحقيق نفس الهدف من أجل الصعود إلى النهائي.

سيكون ملعب ووكرز الخاص بليستر سيتي مسرحا لمباراة ليستر سيتي وأستون فيلا المقرر إقامتها الأربعاء الموافق 8 يناير.

المباراة ستقام يوم الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية، إذ يأمل الفريقان في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب من أجل خوض لقاء الإياب بنتيجة إيجابية تساهم في الصعود إلى النهائي.

يستعد فريق ليستر سيتي الإنجليزي لاستضافة نظيره، أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري ” محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى “، مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ” كأس كاراباو “، وذلك على ملعب كينج باور.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

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يسعي الفريقان للفوز بالمباراة من أجل تسهيل المهمة في مباراة العودة، والتي ستقام يوم 26 من الشهر الجاري، على ملعب فيلا بارك، معقل الفيلانز.

ومن المتوقع أن يبدأ بريندان رودجرز مدرب الثعالب المباراة بتشكيل مكوّن من :-

حراسة المرمى : كاسبر شمايكل.

خط الدفاع : بينجامين تشايلويل، كاجلار سويونكو، جوني إيفانز، ريكاردو بيريرا.

خط الوسط: يوري تيليمانس ، جيمس ماديسون ، أيوزي بيريز ، ويلفريد نديدي ، حمزة شودري.

خط الهجوم: جيمي فاردي.

فيما يبدأ دينيسي سميث مدرب فريق أستون فيلا بكلا من:-

حراسة المرمي : نيرلند

خط الدفاع : جالبيرت ، كونسا ، مينجز ، تارجيت

خط الوسط : دوجلاس لويز ، نيكمابا ، كونر

خط الهجوم : تريزجيه ، جاك جريليش ، أنور الغازي

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة قد انتهت بتفوق السيتيزين بنتيجة 3/1، في أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.