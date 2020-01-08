اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط استون فيلاII7SRY جول PLUS NOW

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يستقبل ملعب فريق ليستر سيتي منافسه أستون فيلا، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ووصل ليستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة «كاراباو» بعدما حقق الفوز في اللقاء الماضي بدور ربع النهائي على حساب إيفرتون بنتيجة 4 – 2، بينما فريق أستون فيلا فاز على ليفربول بخماسية نظيفة دون رد.

وفيما يلي تفاصيل وموعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تنطلق مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تقام مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في «ملعب ووكرز».

معلق مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يقوم بالتعليق على مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الملعق الرياضي أحمد عبده.

القناة الناقلة لـ مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تنقل مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على قنوات:

بي إن سبورت إتش دي 2.

Sport TV 1

Sky Sports Football UK

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Sky Sports Main Event UK

SuperSport 3 / HD

EuroSport 1 Nordic

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Arena Sport 1 HD

Digi Sport 2 HD Hungary

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 11 EN

Ziggo Sport Voetbal

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 2 HD

Eleven Sports 4 HD

DAZN 2 HD

Arena Sport 1 HD BIH