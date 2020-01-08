موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني

الأربعاء 8 يناير 2020

يلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره فالنسيا، اليوم الأربعاء، في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.



وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

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تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

تذاع المباراة عبر قناة KSA Sports HD1.

معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يعلق على المباراة كل من فارس عوض وعبد الله الحربي، عبر قناة KSA Sports HD1.