شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوعلي» يوجه الدعوة لـ«رونالدو» لزيارة مصر الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، الدعوة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، لزيارة مصر الصيف المقبل. وأوضح «ابوعلي» أن أسرة «رونالدو» سبق وأن زارت مصر وشاركت ضمن ضيوف حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأفضل في عام 2019، والذى اقيم في مدينة الغردقة أمس الثلاثاء.

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