شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحصد جائزة «هدف شهر ديسمبر» من ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي
فاز هدف نجم ليفربول محمد صلاح أمام سالزبورج النمساوي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بجائزة أفضل هدف في ليفربول لشهر ديسمبر.
وحصل هدف «صلاح» على أكثر عدد الأصوات، متفوقًا على هدف ترينت ألكسندر-أرنولد أمام ليستر سيتي، الذي حل ثانيًا، فيما جاء المركز الثالث هدف ديفوك أوريجي في مرمى إيفرتون.
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