شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحصد جائزة «هدف شهر ديسمبر» من ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

فاز هدف نجم ليفربول محمد صلاح أمام سالزبورج النمساوي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بجائزة أفضل هدف في ليفربول لشهر ديسمبر.

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وحصل هدف «صلاح» على أكثر عدد الأصوات، متفوقًا على هدف ترينت ألكسندر-أرنولد أمام ليستر سيتي، الذي حل ثانيًا، فيما جاء المركز الثالث هدف ديفوك أوريجي في مرمى إيفرتون.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم