شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبوعلي: عدم حضور محمد صلاح أثر علي حفل الأفضل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن «محمد صلاح لاعب عالمي وكبير جدًا وكنت أتمني حضوره لاحتفال الأفضل في أفريقيا».

وأوضح «أبوعلي» أن عدم حضور «صلاح» أثر جدًا علي الاحتفال، مضيفًا: «لا أعرف سبب عدم حضور محمد صلاح للاحتفال».

وكانت مدينة الغردقة قد استضافت، أمس الثلاثاء، حفل الأفضل في أفريقيا، والتي توج خلالها السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة بعد منافسة مع محمد صلاح ورياض محرز.