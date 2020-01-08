مصر تطالب فيفا بتنظيم حفل أفضل لاعب بالعالم .. القرار النهائى فى فبراير

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وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف، قد أعلن عن الفائزين بجوائز الأفضل فى القارة السمراء، خلال حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا 2019 الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء فى مدينة الغردقة المصرية، وسط حضور العديد من كبار الشخصيات على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وأحمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وقدم رئيس الكاف درعا خاصا لرجل الأعمال المصرى كامل أبو على تقديرا من المكتب التنتفيذى للكاف لجهوده لإنجاح الحفل والاستضافة التى نالت إشادة جميع الضيوف الذين حضروا الكرنفال مساء الثلاثاء.