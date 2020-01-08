شكرا لقرائتكم بعثة الأهلي تصل زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم بدوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الادارة هراري عاصمة زيمبابوي بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها 11 يناير في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وشهدت الرحلة البقاء ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي لمده ساعتين قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي.
وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التي وصلت إلى زيمبابوي هم محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ،محمود عبدالمنعم كهربا.
يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ، ويلعب الاهلي مع بطل زيمبابوي السبت المقبل على أن يستضيف النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة بمصر ثم يخرج لمواجهة الهلال في السودان بالجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.
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