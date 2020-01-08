شكرا لقرائتكم إطلاق اسم مانى على جناح إقامته بسهل حشيش.. متاح له بالمجان مدى الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف رجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى، عن إطلاق اسم ساديو ماني على الجناح الذي أقام به في فندق الباتروس سيتاديل بسهل حشيش خلال الحفل.
وأكد أبو على، أن هذا الجناح سيكون متاحا لاستضافة نجم ليفربول بالمجان طوال حياته بعد الجلوس به خلال حفل افضل لاعب فى افريقيا 2019.
وحصل ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، بعد تتويجه مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 وقيادة السنغال لنهائى أمم أفريقيا فى مصر قبل خسارة اللقب أمام الجزائر، فيما جاء الدولى المصري محمد صلاح وصيفاً والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي ثالثاً.
وجاءت أرقام ساديو ماني على مدار الموسم الحالى من خلال مشاركته فى 61 مباراة وأحرز 34 هدفا مع ناديه الإنجليزى ومنتخب بلاده وساهم فى صناعة 15 هدفا لزملائه.
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