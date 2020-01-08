شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كارتيرون سيحدد احتياجه لكاسونجو من عدمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المشرف على الكرة، أن وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر.
ومن جانبه أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" والكونغولي كابونجو كاسونجو ثنائي الفريق، تدريبات إضافية خاصة في نهاية المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية، حيث خضع الثنائي لتدريبات بدنية ثم الجري حول الملعب بعدها فقرة خاصة بالتسديد على المرمى فى إطار استعدادات الأول نحو العودة لمستواه للدخول فى تشكيلة الفريق بعد الإصابة التى ألمت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن الفريق ، بينما مازال موقف الاعب الكونغولى كاسونجو غامضا فلم ينضم لقائمة فريقه فى الميركاتو الشتوى الحالى أو انتقل لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه .
وحصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من مران الفريق، اليوم، بسبب تواجده أمس فى الغردقة لحضور حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية التى كان حامد من ضمن المرشحين لحصدها، وينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: كارتيرون سيحدد احتياجه لكاسونجو من عدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.