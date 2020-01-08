شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كارتيرون سيحدد احتياجه لكاسونجو من عدمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الكونغولي كابونجو كاسونجو، هو لاعبا على ذمة النادي، ويؤدي في الوقت الحالي تدريبات مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أنه يتدرب بموافقة الجهاز الفني للفريق.

وأضاف المشرف على الكرة، أن وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر.