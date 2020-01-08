شكرا لقرائتكم سفير زيمبابوي يستقبل بعثة الأهلي فى مطار روبرت موجابى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى مطار روبرت موجابى في هراري عاصمة زيمبابوي ، ورحّب السفير المصري ببعثة الأهلي والتقى مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة واطمأن على إنهاء إجراءات خروج الفريق متمنيا التوفيق للأهلي في مهمته.

واستغرقت رحلة الأهلي من القاهرة إلى زيمبابوي ما يقرب من 12ساعة تخللها ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير

وضم فايلر المير الفني للأهلي 20 لاعبا لقائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوي و هم : محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ،محمود عبدالمنعم كهربا.

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كما إستقبل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق بعثة فريق الكرة، وكان عبدالحفيظ وسمير عدلي قد سبقا البعثة إلى زيمبابوي للاطمئنان على كافة ترتيبات إقامة الفريق وملاعب التدريب والانتقالات وكافة الظروف المحيطة باللقاء استعدادا لمواجهة بلاتينيوم.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ، ويلعب الاهلي مع بطل زيمبابوي السبت المقبل على أن يستضيف النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة بمصر ثم يخرج لمواجهة الهلال في السودان بالجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.