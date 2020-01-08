شكرا لقرائتكم كامل أبو علي: تأثرنا بغياب صلاح ولكن نجم ليفربول قدم خدمات كبيرة للسياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن حفل الافضل في افريقيا الذي نظمه رجل الاعمال المصري تأثر بشدة بغياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني.

وقال "أبو علي" في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "بالتأكيد الحفل سيكون أفضل وأكثر تأثيرا في حالة حضور محمد صلاح، لكن لا أريد أن نقسو عليه فهو قدم خدمات كبيرة لنا هنا ولقطاع السياحة في مصر بشكل عام وكان نقطة مضيئة في الخارج في الوقت الذي مرت فيه الدولة بأزمات على مستوى السياحة" .

وأضاف رجل الاعمال المصري: "التمس العذر لـ محمد صلاح ولا أعرف ما هي أسباب عدم حضوره ولا توجد مشكلة بالنسبة لي مع هذا الأمر، وكل شئ سيسير كما تم التخطيط له وسنتواصل معه لإطلاق اسمه على الجناح الذي كان مخصصا له في الفندق الذي استضاف الحفل."

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وحصل ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، بعد تتويجه مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 وقيادة السنغال لنهائى أمم أفريقيا فى مصر قبل خسارة اللقب أمام الجزائر، فيما جاء الدولى المصري محمد صلاح وصيفاً والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي ثالثاً.

وكان الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميل ساديو ماني، قد توج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا نسختى 2017 و2018.

وتوجه ساديو مانى، لاعب منتخب السنغال المحترف فى صفوف فريق ليفربول، بالشكر إلى من ساندوه خلال مسيرته الكروية، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 للمرة الاولى فى تاريخيه، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" الذى أقيم فى مدينة الغردقة بحضور كبار الشخصيات الرياضية سواء الرسمية أو نجوم كرة القدم.