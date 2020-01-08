صلاح يسخر من فوز اتحاد هاني أبو ريدة بجائزة الأفضل.. والجبلاية ترد

كتب: ضياء السقا

سخر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من حصول الاتحاد المصري لكرة القدم "المستقيل" برئاسة هاني أبو ريدة، على جائزة أفضل اتحاد في إفريقيا 2019، في حفل توزيع جوائز الكاف الذي أقيم مساء الثلاثاء في الغردقة.

ونشر صلاح صورة لابنته مكة في خاصية “ستوري” على حسابه بـ”انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “جائزة أفضل اتحاد تذهب إلى..” مشيرًا إلى ضحكة ابنته مكة.

الاتحاد الحالي يرد على سخرية صلاح

من جانبه رد مصدر باللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على سخرية صلاح، قائلا: "اللاعب يقصد اتحاد الكرة السابق، ولا يقصد اللجنة المؤقتة، خاصة أن الأزمة دارت بينه وبين الاتحاد السابق بخصوص الإعلانات والرعاة وليس اللجنة المؤقتة".

وأضاف المصدر في تصريحات لـ “القاهرة24 “ أن صلاح سخر من حصول الاتحاد السابق على الجائزة رغم قرار إقالته بعد الخروج المبكر من بطولة أمم إفريقيا.

وتابع المصدر أن اللجنة لا تستطيع اتخاذ أية عقوبات ضد صلاح أو معاتبته على هذه السخرية من اتحاد الكرة خاصة أنه نجم عالمي ولا يمكن إيقافه أو حرمانه من المشاركة مع المنتخب الأول لاسيما أنه العنصر الأبرز في الفراعنة ووجوده هام وضروري.

وفاز النجم السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 للمرة الأولى فى تاريخه، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" الذى أقيم فى مدينة الغردقة بحضور كبار الشخصيات الرياضية سواء الرسمية أو نجوم كرة القدم.

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وهنأ محمد صلاح زميله مانى، على حصوله على الجائزة، حيث نشر عبر حسابه فى خاصية "ستورى"على إنستجرام صورة للسنغالي، وعلق عليها قائلا: "congratulations bro".

وتواجد ماني في القائمة النهائية في النسخ الثلاث الأخيرة من الجائزة، حيث حصل على المركز الثالث عامي 2016 و2017، وحل وصيفاً في العام الماضي خلف محمد صلاح.

وبرفقة صلاح، نجح ماني في قيادة ليفرول لتحقيق ثلاثة ألقاب العام الماضي، وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وفي بداية الموسم الجاري 2019-2020، واصل ماني تألقه حيث سجل هدفين في مباراة كأس السوبر الأوروبي ليقود ليفربول للفوز على تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الإضافي.

وفى كأس العالم للأندية، صنع ماني هدف الفوز لزميله روبرتو فيرمينو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة النهائية ضد فلامنجو.

وقاد مانى منتخب بلاده السنغال للحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، وإحتلال المركز الرابع في سباق تتويج بجائزة "الكرة الذهبية" متفوقاً على محمد صلاح.

وسجل مانى هدفين مع السنغال في مرحلة المجموعات بأمم أفريقيا 2019، في الفوز على كينيا 3-0، وفي دور الـ 16 سجل الهدف الوحيد للفوز على أوغندا.

وجاءت أرقام ساديو ماني على مدار الموسم الحالى من خلال مشاركته فى 61 مباراة وأحرز 34 هدفا مع ناديه الإنجليزى ومنتخب بلاده وساهم فى صناعة 15 هدفا لزملائه.