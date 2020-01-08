شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يحذر اللاعبين من التهاون فى تطعيمات "الملاريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، للاعبى الفريق على ضرورة تناول أدوية الملاريا بصفة منتظمة حرصا على سلامتهم، وقال طبيب الاهلى إنه وجه العديد من التحذيرات الطبية للاعبى الفريق بضرورة الانتباه والحرص على تناول أدوية الملاريا يوميا وبصفة منتظمة حرصا على عدم إصابتهم.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى هرارى عاصمة زيمبابوى، اليوم الأربعاء، بعد رحلة استغرقت ما يقرب 12ساعة تتخلها ساعتين ترانزيت فى العاصمة الاثيوبية اديس أبابا وذلك في رحلة الفريق لمواجهة بلاتينوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات فى دوري ابطال إفريقيا.

وقال طبيب الفريق إن الجهاز الفنى فضل منح حسين الشحات الراحة اللازمة وعدم اصطحابه خلال رحلة الفريق إلى زيمبابوي خوفا من تفاقم الإصابة ، موضحاً أن حسين الشحات يعانى من آلام في الحوض تسببت فى غيابه عن مباراتى الأهلى الأخيرتين أمام مصر المقاصة واف سي مصر في الدوري.

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وأشار طبيب الأهلى إلى ان اللاعب سوف يخضع لاختبار طبى فور عودة البعثة للقاهرة للوقوف على حالته ومدى تحسنها لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة طنطا المقرر لها الاربعاء القادم في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري.

وأكد طبيب الفريق أن حالة مروان محسن ، لاعب الفريق تتحسن بشكل تدريجي مُشيراً إلى أن اللاعب سيواصل برنامجه العلاجى خلال اليومين المقبلين ، على أن يخضع لاختبار طبى يحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل .

وتعرض مروان محسن للاصابة بكدمة شديدة في منطقة وجه القدم خلال مشاركته في مباراة اف سى مصر في اطار مباريات الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدورى ، واكد طبيب الاهلى ان فرصة مروان في اللحاق بمباراة بلاتينيوم قائمة بشكل كبير خاصة وان هناك تحسنا كبيرا في حالته مع زوال الورم بشكل ملحوظ.