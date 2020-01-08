شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بزمبابوى وعبد الحفيظ يستقبلان بعثة الأهلى فى هرارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد فهمى سفير مصر فى زيمبابوى على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فور وصولها إلى مطار روبرت موجابى فى هرارى عاصمة زيمبابوى، ورحّب السفير المصرى ببعثة الأهلى والتقى مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة واطمأن على إنهاء إجراءات خروج الفريق متمنيا التوفيق للأهلى فى مهمته.

واستغرقت رحلة الأهلى من القاهرة إلى زيمبابوى ما يقرب من 12 ساعة تخللها ترانزيت فى مطار أديس ابابا الإثيوبى قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

وضم فايلر المير الفني للأهلي 20 لاعبا لقائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوي و هم : محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

كما استقبل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق بعثة فريق الكرة، وكان عبدالحفيظ وسمير عدلي قد سبقا البعثة إلى زيمبابوي للاطمئنان على كل ترتيبات إقامة الفريق وملاعب التدريب والانتقالات وكافة الظروف المحيطة باللقاء استعدادا لمواجهة بلاتينيوم.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ، ويلعب الاهلي مع بطل زيمبابوي السبت المقبل على أن يستضيف النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة بمصر ثم يخرج لمواجهة الهلال في السودان بالجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.



وصول الاهلي زيمبابوي



وصول الاهلي زيمبابوي

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وصول الاهلي زيمبابوي



وصول الاهلي زيمبابوي



وصول الاهلي زيمبابوي



وصول الاهلي زيمبابوي



وصول الاهلي زيمبابوي



وصول الاهلي زيمبابوي



وصول الاهلي زيمبابوي



وصول الاهلي زيمبابوي