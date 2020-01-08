شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل زيمبابوى لمواجهة بلاتينيوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الادارة هرارى عاصمة زيمبابوى بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها 11 يناير فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وشهدت الرحلة البقاء ترانزيت فى مطار أديس ابابا الإثيوبى لمدة ساعتين قبل الوصول إلى هرارى، عاصمة زيمبابوى.

وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

يذكر أن الأهلى يمتلك 6 نقاط فى دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى، ويلعب الاهلى مع بطل زيمبابوى السبت المقبل على أن يستضيف النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة بمصر ثم يخرج لمواجهة الهلال فى السودان بالجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وأدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن رحلة الأهلى إلى زيمبابوى مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وقاد طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل مران اللاعبين الذى شارك فيه حسين السيد وصلاح محسن وعمار حمدى ومحمد عبد المنعم، فيما واصل حسين الشحات لاعب الفريق خوض التدريبات العلاجية والتأهيلية الأربعاء، تحت إشراف طارق عبد العزيز وقرر الجهاز الطبى للأهلى استمرار اللاعب فى تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجى للتخلص من آلام العضلة الضامة التى تسببت فى غيابه عن آخر مباراتين للأهلى فى الدورى وكذلك رحلة الفريق لزيمبابوى.