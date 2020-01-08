شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك قبل مواجهة زيسكو بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك، صدمة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم – كاف – قبل مباراة الزمالك أمام زيسكو المقرر لهما الجمعة المقبل باستاد السلام فى إطار مباريات الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى 2019 – 2020 .

لمعرفة صدمة الزمالك قبل مواجهة زيسكو بدورى أبطال افريقيا عبر سوبر كورة .. من هنا

وكان مسئولو نادى الزمالك حصلوا على موافقة مسئولو نادي زيسكو لنقل مباراتهما المقرر لها الجمعة المقبلة إلى استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام فى الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2019 – 2020.

Advertisements

ويصل القاهرة فجر الخميس المقبل، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، والتى أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارتها للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ويعاونه كل من السودانى محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، الإثيوبي صامويل تانجو، مساعد ثان، الحكم الرابع الإثيوبي ليما نيجوسي.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد، على استاد غزل المحلة، وتقدم الفريق الأبيض عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد أوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة وارتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.