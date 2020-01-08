شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى يجتمع بساسى على هامش مران اليوم.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع سامي الشيشينى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد انتهاء المران اليوم.

وحرص المدرب العام على التأكيد للاعب بأهمية دوره في مباراة زيسكو الزامبى المقبلة فى الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة ومطالبته بعدم الإلتفات للشائعات التي تحاصره الفترة الأخيرة.

من جانبه، شدد اللاعب للشيشيني على جاهزيته لخوض المباراة بعد العودة من تونس وخوض التدريبات، مشيرا إلى أن كل تركيزه منصب لبذل أقصي جهده لخدمة الفريق فى المرحلة الهامة المقبلة.

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" والكونغولى كابونجو كاسونجو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات إضافية خاصة في نهاية المران اليوم تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية.

وخضع الثنائى لتدريبات بدنية ثم الجري حول الملعب بعدها فقرة خاصة بالتسديد على المرمى فى إطار استعدادات الأول نحو العودة لمستواه للدخول فى تشكيلة الفريق بعد الإصابة التى ألمت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن الفريق ، بينما مازال موقف الاعب الكونغولى كاسونجو غامضا فلم ينضم لقائمة فريقه فى الميركاتو الشتوى الحالى أو انتقل لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه .

Advertisements

وحصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من مران الفريق، اليوم، بسبب تواجده أمس فى الغردقة لحضور حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية التى كان حامد من ضمن المرشحين لحصدها، وينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

فيما واصل عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خضوعه للبرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للفريق لزيادة معدلات لياقته البدنية، ويؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى مساء الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخضع اللاعب لاختبار طبى فى مران الغد لتحديد إمكانية مشاركته فى المباراة من عدمها.