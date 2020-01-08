شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على موافقة زيسكو بنقل مباراتهما لاستاد القاهرة وينتظر رد الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو نادى الزمالك على موافقة مسئولى نادى زيسكو لنقل مباراتهما المقرر لها الجمعة المقبلة إلى استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام فى الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى 2019 – 2020.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة موافقة زيسكو إلى الاتحاد الأفريقى لمعرفة إمكانية نقل مباراته مع الزمالك إلى استاد القاهرة.

كان اتحاد الكرة تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يفيد برفض الأخير طلب نادى الزمالك بنقل مباراته المقبلة أمام زيسكو يونايتد الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، إلى استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام، رغم حصول الفريق الأبيض على الموافقات الأمنية، إلا أن كاف اشترط أن يحدث ذلك قبل المباراة بـ10 أيام وفقًا للائحة، وبينتظر مسئولو الجبلاية رد الكاف بعد الحصول على موافقة زيسكو.

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كان مسئولو نادى الزمالك قد طلبوا من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نقل مباراة الفريق أمام زيسكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا من استاد السلام إلى استاد القاهرة، ويرغب مسئولو الزمالك فى خوض المباراة على استاد القاهرة لجودة أرضيته كما أن اللاعبين بدأوا فى التعود على أرضية استاد القاهرة بعد خوض الفريق مباريات الدورى عليه.

ويصل القاهرة فجر الخميس المقبل، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، والتى أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارتها للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ويعاونه كل من السودانى محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، الإثيوبي صامويل تانجو، مساعد ثان، الحكم الرابع الإثيوبي ليما نيجوسي.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد، على استاد غزل المحلة، وتقدم الفريق الأبيض عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد أوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة وارتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.