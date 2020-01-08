هل تعمد محمد صلاح إثارة الجدل بصورة ابنته؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غاب النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لمنح جائزة أفضل لاعب خلال 2019، والذي أقيم في مدينة الغردقة.

النجم السنغالي توج بجائزة أفضل لاعب، وجاء في المركز الثاني محمد صلاح، ثم النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حل ثالثا.

”الكاف” منح مصر جائزة أفضل اتحاد كرة في القارة، وتسلم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق الجائزة، بعد نجاح مصر في تنظيم أمم أفريقيا خلال العام المنقضي بدلاً من الكاميرون.

أبو ريدة كان قد تقدم باستقالته بجانب أعضاء اتحاد الكرة المصري عقب خروج المنتخب المصري مبكرًا من كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة من المنتخب الجنوب أفريقي (1- صفر) ضمن دور الـ16 من عمر البطولة.

Advertisements

محمد صلاح لاعب منتخب مصر، نشر صورة لابنته مكة عبر خاصية ستورى بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق قائلاً: “وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى..”.

صلاح وجه تهنئة خاصة لزميله السنغالي ساديو ماني بعد حصده جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.. ونشر صورة لماني بالجائزة في “ستوري” “إنستجرام”، وكتب عليها بالإنجليزية: “مبروك يا أخي”.

يشار إلى أن ساديو ماني فاز بثلاثة ألقاب مع ليفربول العام الماضي، وهي “دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية”.

نجم السنغال تألق بشكل خاص في مراحل خروج المغلوب بمسابقة “تشامبيونزليج”، وسجل هدفين على ملعب بايرن ميونيخ في فوز الريدز 3-1 بدور الـ 16، ثم هدفاً في الفوز بنتيجة 6-1 في المجموع بدور الثمانية على بورتو البرتغالي.