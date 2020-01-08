أسرة كريستيانو رونالدو تحضر حفل الأفضل بأفريقيا.. ووالدته تتسبب في إحراج مراسل تلفزيوني.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019 الذي أقيم في مدينة الغردقة، بعدما تلقت دعوة من أحد رجال الأعمال.

مراسل إحدى القنوات الناقلة لحفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن عام 2019، كان قد تعرض لموقف محرج خلال إجرائه لقاءً مع دولوريس أفييرو والدة اللاعب، وديلما شقيقته.

المراسل سأل والدة كريستيانو عن رأيها في أجواء الحفل المُقام في مدينة الغردقة، لترد عليه بأنها لا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية قائلة “I do not speak English”، قبل أن يعيد سؤاله مرة ثانية فردت مرة أخرى ضاحكة إنها لا تُجيد اللغة الإنجليزية.

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النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 بعد منافسة مع زميله المصري محمد صلاح الذي حل ثانيا، والجزائري رياض محرز ثالثا.

ساديو ماني فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لأول مرة في مسيرته، مقابل مرتين لمنافسه محمد صلاح، ومرة للمنافس الأخر رياض محرز.

حفل الإعلان عن أفضل لاعب في أفريقيا كان قد أقيم بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وتغيب محمد صلاح عن الحضور، بينما شارك رياض محرز في نفس توقيت الحفل أساسيا مع فريقه مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس كاراباو الإنجليزي.