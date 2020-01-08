تشويه تمثال اللاعب أليكسيس سانشيز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض تمثال النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم للتخريب، في مدينة توكوبيجليا مسقط رأس اللاعب.

مجموعة من المخربين قاموا بتشويه وجه التمثال، ورقم 7 المطبوع على التمثال الذي يصور سانشيز مرتديا قميص منتخب تشيلي.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد تم الكشف عن التمثال لأول مرة عام 2017، بعد أن تألق سانشيز مع منتخب بلاده وقاده إلى التتويج مرتين متتاليتين بلقب بطل كأس “كوبا أمريكا” في نسختي (2015، و2016).

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ألكسيس سانشيز البالغ من العمر 31 عاما، يعد أفضل الهدافين على الإطلاق في تاريخ تشيلي، حيث سجل 41 هدفا في 124 مباراة مع منتخب بلاده.

مهاجم فريق برشلونة السابق، الذي انتقل إلى صفوف إنتر ميلان الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على سبيل الإعارة، يعاني من إصابة منذ أكتوبر الماضي، ولم يشارك مع فريقه الإيطالي إلا في 4 مباريات فقط، سجل فيها هدفا واحدا.

يذكر أن تمثال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المنتقل مؤخرا إلى ميلان الإيطالي، قد تعرض أيضا للتخريب في مسقط رأسه مالمو، وأكثر من مرة في الأسابيع الماضية، وكانت الهجمة الأخيرة قاضية بسقوط التمثال من قاعدته بعد قطع القدمين.